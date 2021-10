Tiro a Volo: Stanco in raduno per preparare la "Coppa del Presidente" La Nazionale di di Fossa Olimpica volerà a Larnaca dove sarà impegnata dal 18 al 24 ottobre.

Sulle pedane del Tiro a Volo Montecatini a Pieve a Nievole, è in corso di svolgimento il raduno Tecnico convocato dal Direttore della Nazionale Albano Pera per la Squadra di Fossa Olimpica. Gli azzurri, dal 18 al 24 ottobre saranno a Larnaca (CYP) per partecipare alla "Coppa del Presidente", ex finale di Coppa del Mondo.

In raduno sono presenti Mauro De Filippis, la medaglia d’oro di Londra 2012 e portabandiera a Tokyo Jessica Rossi e Silvana Stanco, atleta d’origine di Nusco in provincia di Avellino che è reduce da una buona Olimpiade dove ha disputato la finale di specialità.