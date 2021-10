Tiro a volo, Fossa Olimpica: Stanco in corsa per il bronzo alla President Cup Sull'isola di Cipro la tiratrice campana continua a raccogliere soddisfazioni.

A Larnaka, sull’isola di Cipro, la tiratrice campana Silvana Stanco continua a raccogliere grosse soddisfazioni alla President Cup. Nella specialità della Fossa Olimpica, la ragazza cresciuta presso il tiro a volo Falco di Capua, è riuscita a strappare uno dei due biglietti per la finalissima per il bronzo che si disputerà nella giornata di domani.

L'atleta che difende i colori delle Fiamme Gialle, è stata bravissima a chiudere le due serie di qualificazione con il punteggio di 47/50 +5, secondo migliore punteggio alle spalle della statunitense Kayle Browning con 47 +6, che le ha garantito l’accesso alla semifinale 2 con il primo dorsale.

Nel turno successivo, sfida a quattro per l’ingresso nei duelli per le medaglie, la campana ha chiuso in seconda posizione con 20/25 alle spalle della spagnola Fatima Galvez, prima con 24/25, e domani affronterà la russa Daria Semianova per la medaglia di bronzo.

A giocarsi l’oro e l’argento saranno la Galvez e la Browning. Fuori dalle semifinali, invece, la campionessa olimpica di Londra 2012 e portabandiera a Tokyo Jessica Rossi che conferma le difficoltà degli ultimi anni. La stanco tornerà in pedana anche nella gara a coppie dove con l'egiziano Abel Aziz Mehelba è in corsa per la medaglia d'oro.