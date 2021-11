Giro d'Italia 2022: la corsa rosa è pronta per tornare in Campania Si attende l'ufficialità per la tappa che da Potenza dovrebbe portare la carovana a Monte di Procida

Il Giro d’Italia 2022 farà tappa in Campania? I rumors che provengono dall’ambiente del ciclismo danno una risposta positiva. La corsa rosa, e questo è ufficiale, partirà dall’Ungheria, precisamente da Budapest come sarebbe dovuto avvenire nel 2020 quando la pandemia costrinse gli organizzatori ad una soluzione alternativa nel periodo autunnale.

Si parte dunque venerdì 6 maggio, mentre l’arrivo è previsto a Verona con una cronometro conclusiva domenica 29 maggio. Saranno due le prove contro il tempo, 19 invece le tappe in linea. Dall’Ungheria la carovana rosa dovrebbe spostarsi in terra siciliana per un suggestivo arrivo sull’Etna e poi risalire lo stivale fino a sabato 14 maggio quando l’organizzazione dovrebbe optare per la tappa da Potenza e Monte di Procida, per poi ripartire domenica mattina da Isernia.

Qualche settimana fa anche il sindaco Peppe Pugliese aveva annunciato la concreta possibilità di ospitare la corsa rosa, ma bisogna sempre attendere l’ufficialità. Il Giro d’Italia è un mosaico di difficile composizione e fino alla vigilia tutte le soluzioni sono possibili. Da segnalare che si tornerà sull’Aprica e sul Fedaia, montagne storiche per la corsa rosa che vedrà al via grandi nomi del pedale per il solito grande abbraccio rosa alla penisola italiana.