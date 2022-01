Pallanuoto, A1 paralizzata dal Covid. Rinviati i match delle squadre campane Nel week end si giocheranno solo due partite: Ortigia-Pro Recco e Anzio Waterpolis-Trieste.

La serie A1 di pallanuoto è paralizzata dal Covid. La tredicesima giornata, che sarebbe dovuta andare in scena sabato 8 gennaio, vivrà solo due match. Nelle ultime ore è arrivato anche il rinvio della partita tra Lazio e Rari Nantes Salerno.

Nelle giornate precedenti era stata rinviata prima la sfida tra Posillipo e Brescia che aveva tra le proprie file quattro atleti positivi, poi anche Waterpolo Milano-Roma, Catania-Telimar e Savona-Iren Quinto, mentre è stata posticipata al 9 gennaio alle 12:00 il confronto tra Ortigia e Pro Recco. L’unico che match che al momento dovrebbe andrà regolarmente in scena, sarà quello che vedrà contrapposte l’Anzio Waterpolis e Trieste. Si tratta di una situazione delicatissima anche perché in settimana si giocherà la Champions League, i protocolli della Len sono diversi da quelli adottati in Italia, e il 18 gennaio tornerà in acqua il Settebello nella World League.