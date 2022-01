Scherma, Coppa del Mondo di sciabola: Tarantino convoca due campani A Tblisi in gara anche il napoletano Luca Curatoli e la salernitana Rossella Gregorio.

Dopo l’aperitivo di Orleans, prima gara di sciabola della Coppa del Mondo 2022, il prossimo appuntamento è dietro l’angolo. Il 14 gennaio a Tblisi in Georgia andrà in scena la seconda tappa con quattro giorni molto attesi da sciabolatori e sciabolatrici.

Il commissario tecnico azzurro, il napoletano Gigi Tarantino, ha reso nota la lista dei convocati per questa trasferta di cui faranno parte anche due atleti campani. Tra gli uomini ci sarà Luca Curatoli, secondo nell’esordio di Orleans, e in corsa anche in Georgia per un posto sul podio. Tra le donne tirerà Rossella Gregorio, la salernitana va a caccia di un risultato di prestigio che ormai manca da un po’ di tempo. Le ragazze saliranno in pedana nella giornata di venerdì per la fase a gironi che dà l’accesso al tabellone principale, gli uomini invece disputeranno la fase di qualifica sabato 15. Domenica sono previste le due fasi finali, mentre lunedì 17 andranno in scena le prove a squadre dove entrambi i campani saranno impegnati con i rispettivi quartetti.

Di seguito i convocati di Tarantino.

Uomini: Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Francesco D’Armiento, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Gabriele Foschini, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti



Donne: Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Rossella Gregorio, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Taricco, Irene Vecchi, Maddalena Vestidello, Mariella Viale.