Volley, dalla Federazione arriva lo stop ai campionati di serie B Rinviate le prossime due giornate, mercoledì 19 ci sarà una nuova riunione per stabilire la ripresa.

Il volley non voleva fermarsi. Ha provato ad andare avanti, ma l’ostacolo Covid in questo momento sembra essere insormontabile. Troppe le partite rinviate nello scorso week end nei campionati di serie B. Una situazione che ha portato a rivedere la decisione presa ad inizio mese- La dodicesima e la tredicesima giornata, in programma il 16 e 23 gennaio, sono ufficialmente rinviate.

Si dovrebbe tornare in campo a fine mese, si spera senza più soste inattese, per riprendere un torneo che a questo punto diventerà ancora più intenso e avvincente con tante gare da giocare. La certezza si avrà forse solo mercoledì 19 gennaio quando la Federazione ha in programma un nuovo incontro per valutare la situazione. Intanto le squadre potranno regolarmente allenarsi, nel rispetto dei protocolli, e con le due settimane di sosta dovrebbe esserci tutto il tempo per recuperare chi è stato fermato dal Covid.

Di seguito il comunicato completo della Federazione Italiana Pallavolo sulla decisione di fermare i tornei di seri B.

“La Federazione Italiana Pallavolo, valutata la situazione dell’attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate (12esima e 13esima) dei campionati nazionali di Serie B, originariamente programmate per il 16 e 23 gennaio.

In questo arco di tempo saranno sospese le amichevoli e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti.

Lo spostamento delle prossime due giornate dei campionati di serie B si è reso necessario alla luce dei sempre più continui rinvii, causati dal diffondersi del Covid-19, tenendo conto che a oggi sono addirittura 161 (di cui 149 nella sola ultima giornata) i match da recuperare nei campionati di B: 63 partite in B maschile, 35 in B1 femminile e 63 in B2 femminile.

La Federazione Italiana Pallavolo, nonostante le decisioni assunte in data odierna, conferma fin da ora che al termine della stagione saranno comunque previste promozioni e retrocessioni come da indizione dei Campionati.

Mercoledì 19 gennaio è stata fissata un'ulteriore riunione degli organi decisionali della Federazione - a tutti i livelli - per valutare ulteriormente la situazione e stabilire la nuova programmazione dell’attività federale”.