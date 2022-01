Italrugby, c'è un campano nei convocati di Crowley in vista del Sei Nazioni Si tratta del napoletano Fusco, out il sannita Canna. Gli azzurri si raduneranno il 23 gennaio.

Le tanto attese convocazioni in vista del Sei Nazioni sono arrivate. Kieran Crowley ha reso nota la lista in cui ci sono tante novità. Sono trentatré gli uomini che si raduneranno domenica 23 gennaio a Verona. C’è un solo atleta campano, si tratta del napoletano Alessandro Fusco che nell’Autumn Nations Cup di novembre aveva raccolto due caps. Assente il invece il sannita Carlo Canna. Nella lista ci sono solo cinque giocatori delle Zebre, mentre sono ventitré quelli del Benetton, cinque militano all’estero. Non c’è nemmeno Sergio Parisse, che qualcuno si aspettava fin dalla prima partita, ma per lo storico capitano azzurro non è esclusa una convocazione a torneo in corso.

“Ripartiamo dalla vittoria contro l’Uruguay” ha spiegato Crawley. “Abbiamo davanti a noi cinque partite importanti in un torneo che rappresenta un momento della stagione che tutti gli addetti ai lavori e appassionati di rugby aspettano con grande interesse. Proseguiremo nel nostro percorso di rafforzamento dell’identità di squadra cercando di migliorare i meccanismi nel nostro gioco soprattutto nella prima parte del raduno di Verona che sarà fondamentale in preparazione dell’esordio al Sei Nazioni contro la Francia”.

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 17 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 15 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 3 caps)

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 21 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 12 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Parma, 15 caps)

Tallonatori

Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, 1 cap)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 8 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, esordiente)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 15 caps)

Marco FUSER (Newcastle Falcons, 36 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 25 caps)

David SISI (Zebre Parma, 18 caps)

Terze Linee

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, esordiente)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 10 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 36 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 1 cap)

Braam STEYN (Benetton Rugby, 46 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, esordiente)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 12 caps)

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 2 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 9 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby, esordiente)

Paolo GARBISI (Montpellier, 13 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, esordiente)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 8 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 36 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 7 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 1 cap)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 9 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, esordiente)

Federico MORI (Bordeaux, 11 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 30 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Riccardo Favretto (Benetton Rugby) Simone Ferrari (Benetton Rugby), Johan Meyer (Zebre Parma), Matteo Nocera (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma) Jake Polledri (Gloucester), Marco Riccioni (Saracens)