Pallanuoto, Campagna convoca due campani per la sfida con la Serbia La World League prevede l’esordio a Sabac contro i campioni Olimpici, ci saranno Dolce e Di Martire.

Il Covid ha rotto le classiche uova nel paniere a Sandro Campagna. Il Commissario Tecnico ha dovuto rinunciare a qualche pedina in vista della difficile trasferta in Serbia che aprirà la World League 2022. Il Settebello si ritroverà il 16 gennaio al Centro Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia prima di partire, nella giornata di lunedì, per la Serbia e precisamente per Sabac dove martedì alle 19:00 si giocherà la sfida contro i campioni Olimpici in carica.

Sfida attesissima in cui l’Italia, campione del Mondo in carica, potrà contare solo su quattro atleti che nel 2019 salirono sul gradino più alto del podio. Si tratta del salernitano Vincenzo Dolce, di Edoardo Di Somma, Francesco Di Fulvio e Marco Del Lungo. Campagna ha confermato anche un altro campano, il posillipino Massimo Di Martire che sia con la Croazia che con la Spagna aveva fatto vedere ottime cose conquistando al fiducia del tecnico siciliano.

CONVOCATI SETTEBELLO. Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Marco Del Lungo (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Andrea Patchaliev (RN Savona), Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Mario Del Basso e Luca Marziali (Telimar Palermo). Nello staff, con il commissario tecnico Alessandrio Campagna, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il medico Luca Damato, il fisioterapista Riccardo Cipolat, il videoanalista Paolo Balardini, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic.

World League maschile – 1^ fase



Girone A: Ungheria, Montenegro, Romania

Girone B: Germania, Francia, Spagna

Girone C: Serbia, Italia, Slovacchia

Girone D: Grecia, Croazia, Russia



1 giornata - 18 gennaio



Girone A

UNGHERIA-MONTENEGRO

Girone B

GERMANIA-FRANCIA

Girone C

SERBIA-ITALIA Sabac, ore 19

Arbitri David Gomez (Spagna) e Borsi Margeta (Slovenia) e delegato FINA Tamas Molnar (Ungheria)

Girone D

GRECIA-CROAZIA



2 giornata - 15 febbraio



Girone A

MONTENEGRO-ROMANIA

Girone B

FRANCIA-SPAGNA

Girone C

ITALIA-SLOVACCHIA

Girone D

CROAZIA-RUSSIA



3 giornata - 8 marzo



Girone A

ROMANIA-UNGHERIA

Girone B

SPAGNA-GERMANIA

Girone C

SLOVACCHIA-SERBIA

Girone D

RUSSIA-GRECIA



Regolamento. Il torneo prevede quattro gironi da tre squadre e gare uniche; le prime due classificate di ciascun girone si qualificano alla Final Eight (quarti, semifinali, finali), in programma dal 14 al 16 aprile. Le prime quatto classificate accedono alla Super Final, prevista dal 25 al 30 luglio in sede da definire.