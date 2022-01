Boxe: i Mondiali Youth a novembre in Spagna Torna la competizione iridata dedicata ai giovani talenti, si combatterà sul ring di Alicante.

Dopo due anni in cui il calendario pugilistico internazionale, per via del Covid, ha avuto tanti dubbi e poche certezze, si può tornare a programmare anche gli eventi giovanili che tanto bene fanno alla crescita degli atleti.

L’International Boxing Association lavora in questa direzione e ha annunciato che, l'edizione 2022 dei Campionati Mondiali Youth maschili e femminili, si svolgeranno regolarmente e saranno ospitati dalla città spagnola di Alicante. C’è anche una data e questo è un passo avanti importante per le Federazioni che potranno programmare un avvicinamento all’evento che si terrà nel prossimo novembre.

Al torneo iridato sognano di partecipare diversi atleti azzurri, tra cui ci sono anche dei ragazzi campani, che in questi mesi lavoreranno duramente per guadagnarsi un posto in una competizione che si spera, possa essere anche simbolo di ripartenza dopo anni difficili in cui i più penalizzati sono stati soprattutto i giovani.