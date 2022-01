Scherma, atleti Olimpici e Paralimpici in ritiro "insieme" al CPO di Tirrenia Ci sono anche i campani Cuomo, Pasquino e il coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio.

Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia sta andando in scena un ritiro speciale con gli spadisti Olimpici e Paralimpici che si alleneranno insieme fino a venerdì 21 gennaio. Scelta fortemente voluta dalla Federazione che può fare solo bene ad entrambi i gruppi. Appuntamento che si ripeterà anche per le altre armi come fioretto e sciabola.

A guidare la squadra Olimpica è Dario Chiadò, mentre gli atleti Paralimpici sono seguiti da Francesco Martinelli con la presenza del coordinatore della scherma paralimpica il napoletano Dino Meglio. Tra gli atleti ci sono anche due campani: il napoletano Valerio Cuomo e la sannita Rossana Pasquino.

Di questa bella iniziativa ha parlato al sito ufficiale della Federazione, guidato dal responsabile della comunicazione Dario Cioffi, il presidente Paolo Azzi. “Lo scambio tra atleti olimpici e paralimpici non è assolutamente una novità per il mondo della scherma. Nelle tante sale italiane in cui le due specialità vengono praticate è una piacevolissima costante vedere atleti della scherma olimpica tirare in carrozzina con i colleghi paralimpici –sottolinea Azzi-. Farlo anche nei ritiri delle nostre Nazionali, a cominciare con la spada, rappresenta un ulteriore importante momento di confronto e reciproco arricchimento per schermidori e tecnici azzurri di entrambi i settori. Attuiamo un’iniziativa che faceva parte del programma della mia squadra e siamo convinti di aver intrapreso con il Consiglio Federale un percorso di grandi significati e prospettive”. La volontà della Federazione è quella di avvicinare sempre di più i due mondi e questo è un messaggio molto importante per invogliare le famiglie a scegliere la scherma per i propri figli. Si tratta di uno sport che in Italia vanta enorme tradizione e ha sempre trasmesso valori importanti.



ALLENAMENTO INTEGRATO DI SPADA OLIMPICA E PARALIMPICA – Tirrenia, 17-21 gennaio 2022

NAZIONALE OLIMPICA

Atleti convocati spada maschile: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Simone Mencarelli, Edoardo Munzone, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Russo, Andrea Santarelli, Matteo Tagliariol, Andrea Vallosio, Federico Vismara

Atlete convocate spada femminile: Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Elena Ferracuti, Marta Ferrari, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Emilia Rossati, Alberta Santuccio, Gaia Traditi

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota, Massimo Zenga Germano, Giovanni Sperlinga

Fisioterapisti: Federica Balbi, Veronica Balzano

Medico: Chiara Lodoli

Preparatori atletici: Andrea Vivian, Marco Giangiuliani

Tecnico delle armi: Antonio Di Biase

NAZIONALE PARALIMPICA

Atleti convocati spada paralimpica: Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino

Coordinatore paralimpico: Dino Meglio

Responsabile d’arma: Francesco Martinelli

Preparatore atletico: Michele Mariotti