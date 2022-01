Futsal, Euro 22: l'Italia di Caponigro e Arillo sfida la Finlandia L'esordio degli azzurri è previsto questa sera alle 20:30 alla Martini Plaza di Groningen.

E’ il giorno dell’esordio degli azzurri a Euro 22. Nei Paesi Bassi, precisamente alla Martini Plaza di Groningen, andrà in scena la sfida del girone B contro la Finlandia. Nel roster a disposizione di mister Bellarte ci sono anche due campani, si tratta di Arillo e Caponigro, vogliosi di confrontarsi col palcoscenico internazionale.

L’esordio è sempre una sfida particolare ma l’Italia conosce bene la Finaldia. Bellarte però non si fida dei precedenti che premiano i suoi ragazzi e tiene altissima l’asticella dell’attenzione. “Affrontiamo un avversario duro –ha spiegato nella conferenza di presentazione-, che conosciamo bene: ma ci siamo preparati ottimamente per queste partite e siamo pronti. Probabilmente la Finlandia cambierà strategia rispetto alle ultime sfide, ma quest’ultima può essere modificata analizzando il momento della partita: avremo molti strumenti a nostra disposizione da sfruttare per competere al massimo livello contro qualunque avversario. Vogliamo arrivare ad Amsterdam, il prossimo obiettivo sono i Quarti di finale”.

Amsterdam è l’obiettivo. Va ricordato che l’Italia ha vinto due volte gli Europei e vuole essere protagonista. Alla vigilia ha parlato anche Carmelo Musumeci. “Tante emozioni per questo debutto europeo –ha sottolineato-. Un po’ di paura ma anche tanta voglia di spaccare il mondo. Sta a noi mettere in campo tutte le indicazioni del mister per iniziare bene l’Europeo. Dobbiamo entrare bene mentalmente e pensare passo dopo passo. Non ho un bel ricordo della Finlandia pensando alla qualificazione al Mondiale, ma la trasformerò in rabbia agonistica: quella esperienza ci servirà per non farla accadere di nuovo. Siamo l’Italia, abbiamo tanta voglia di riscatto. Mammarella capitano? È una leggenda, un punto di riferimento, la sua esperienza ci ha aiutato tanto”.

Una leggenda come Mammarella darà serenità alla squadra in questo debutto grazie alla sua esperienza che sarà utile per affrontare un girone che verrà inaugurato alle 17:30 dalla sfida tra Kazakistan-Slovenia, prossime avversarie sulla strada dell’Italia verso Amsterdam.