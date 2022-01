Futsal, Euro 22: l'Italia di Arillo e Caponigro non va oltre il pareggio La Finlandia spaventa gli azzurri che pareggiano nel finale rischiando anche la clamorosa sconfitta.

L’Italia dei campani Arillo e Caponigro non brilla all’esordio nell’Europeo 2022. Gli azzurri impattano sul 3-3 contro la Finlandia dopo aver rischiato il ko fino all’ultimo secondo. Partita che non soddisfa il CT Bellarte che si aspettava una prestazione diversa contro un avversario che negli ultimi anni era stato spesso ostico ma battuto con continuità.

Alla Martini Plaza di Groningen però non è stato così. Finlandesi avanti nel primo tempo con Alamikkotervo, ma l’Italia reagisce e trova prontamente l’1-1 con Nicolodi. Nella ripresa De Matos mette la freccia con la rete del 2-1 ma nei minuti seguenti Mammarella e compagni subiscono la reazione della Finalandia che passa due volte: prima con il solito Alamikkotervo e poco dopo con Autio per il 3-2.

Il gol subito apre scenari che spaventano la truppa azzurra. Bellarte nel time out prova a disegnare uno schema per far male agli avversari con il portiere di movimento. Mammarella lascia il posto a Musumeci e con la superiorità numerica arriva il 3-3 ancora con De Matos quando manca appena 1’16’’ alla fine.

Il CT aveva chiesto ai suoi due reti perché sa bene che in questo girone la partita d’esordio va vinta e per poco non viene accontentato. A 44’’ dalla sirena finale Merlim va vicino al colpaccio, ma la sua conclusione non trova il bersaglio grosso. Gli azzurri ci provano ancora con l’uomo in più e a 4 secondi dalla fine, dopo un passaggio sbagliato, per poco non vengono beffati con la sfera che a porta sguarnita rotola lentamente a lato.

Il pareggio iniziale complica un po’ il girone dove il favorito Kazakistan è stato fermato nel primo match di giornata sul 4-4 da una coraggiosa e mai doma Slovenia, squadra che lunedì alle 17:30 sarà il prossimo avversario dell’Italia di Bellarte ancora alla MArtini Plaza di Groningen in un match che può valore un bel pezzo di qualificazione.

ITALIA-FINLANDIA 3-3 (1-1 p.t.) ITALIA: Mammarella, Musumeci, Nicolodi, Merlim, Gaio, Esposito, Caponigro, Fortini, De Matos, Arillo, Alano, Motta, Stringari, Berthod. Ct Bellarte

FINLANDIA: Koivumaki, Autio, J. Kytola, Hosio, Alamikkotervo, Pikkarainen, Jyrkiainen, Junno, Korsunov, Lintula, Korpela, Poylio, Vanha, Savolainen. Ct Martic

MARCATORI: 00’53” p.t. Alamikkotervo (F), 2’28” Nicolodi (I), 9’02” s.t. De Matos (I), 9’12” Alamikkotervo (F), 12’23” Autio (F), 18’44” De Matos (I)

AMMONITI: Autio (F), Alano (I), Nicolodi (I), Arillo (I)

ARBITRI: Vladimir Kadykov (RUS), Petar Radojcic (SRB), Gábor Kovács (HUN); CRONO: Nikola Jelic (CRO)