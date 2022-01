Basket, Napoli di scena a Trento. Scafati sfida Nardò Domenica sul parquet in Serie A per gli azzurri e in A2 per i gialloblù

Tutto pronto per la prima gara del girone di ritorno. La GeVi Napoli Basket affronta in trasferta, nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, la Dolomiti Energia Trentino. Palla a due alle 18,30. Non sarà della partita Jason Rich. Il cestista americano, assente contro Brindisi dopo l’infortunio subito nella gara a Venezia, cercherà di recuperare per la sfida in programma lunedì 31 gennaio, al PalaBarbuto, contro Trieste. “Indubbiamente c’è tanta amarezza per non aver raggiunto le Final Eight, ma è anche vero che siamo stati forse fin troppo bravi prima. Non era un nostro obiettivo ad inizio di stagione, ma ovviamente c’è dispiacere. Ora dobbiamo andare avanti. Trento è una squadra che fa giocare male gli avversari anche grazie ad una straordinaria fisicità. Noi dobbiamo pensare a giocare una pallacanestro di qualità migliore rispetto alle ultime gare” ha dichiarato, alla vigilia della sfida, coach Stefano Sacripanti.

In Serie A2 è, invece, conto alla rovescia per Scafati – Nardò. Dopo una lunga attesa, durata 35 giorni, a causa dei rinvii determinata dai casi Covid rilevati nel corso della quarta ondata, la Givova può tornare a far scricchiolare il parquet sotto le suola dei propri giganti. Vincere per difendere il primo posto nel gruppo rosso è l'imperativo dei ragazzi allenati da Alessandro Rossi, desiderosi di riprendere la marcia vincente interrotta per cause di forza maggiore.