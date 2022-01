Calcio a 5, A2: nel girone C si sono disputate solo due partite su sei In campo le prime due della classe che hanno battuto Sala Consilina e Cus Molise.

Quella andata in scena nel week end nel campionato di serie A2 girone C è stata un’altra giornata fantasma. Era già accaduto nel turno precedente quando a scendere in campo era stata solo la capolista Active Network contro il Cus Molise. I viterbesi hanno giocato anche sabato sfidando e battendo per 7-1 lo sporting Sala Consilina, mentre la seconda partita andata in scena è stata quella tra Benevento 5 e Cus Molise finita 2-1 per i padroni di casa. Le altre partite sono state tutte rinviate a mercoledì 9 febbraio causa Covid. Una situazione molto particolare che rischia, inevitabilmente, di cambiare le carte in tavola con diverse squadre che per recuperare i match persi si troveranno a giocare tre gare in sette giorni.

Anche la classifica va presa con le molle. Escluse Active Network e Benevento 5 che sono rispettivamente prima e seconda, nessuna delle altre compagini ha disputato tredici partite. A questo punto la speranza è quella che dalla prossima settimana, quando dovrebbe disputarsi il 15° turno, le compagini che hanno avuto problemi di contagi possano presentarsi in campo per non rendere ancora più complicato il proseguo del cammino con un calendario che sta diventando sempre più affollato.