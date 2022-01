Futsal, Euro 22: l'Italia pareggia anche contro la Slovenia rischiando la beffa La squadra di Bellarte prova a vincere ma rischia di subire gol all'ultimo minuto.

Futsal Euro 22 sembra stregato per la Nazionale italiana. Dopo il pareggio iniziale contro la Finlandia, gli azzurri non riescono a superare la Slovenia. Il match, andato in scena alla Martini Plaza di Groningen nei Paesi Bassi, è terminato per 2-2 con un clamoroso brivido finale.

L’Italia di Bellarte, di cui fanno parte anche due atleti campani come Aurillo e Caponigro, era partita bene sbloccando subito la partita. Dopo 40’’ è stato Nicolodi a trovare un gol che sembrava mettere in discesa la contesa. Così non è stato. La Slovenia ha pareggiato già nel primo tempo sfruttando una sfortunata deviazione di Merlim.

Nella ripresa la squadra azzurra è andata addirittura sotto con un gol di Hozjan. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Merlim che dopo l’autorete si rifà segnando una punizione che ha beffato Berzalek. Ma all’Italia serve un successo. Dopo il punto contro la Finlandia si va a caccia del bottino pieno. Bellarte si gioca anche la superiorità numerica del portiere di movimento e rischia la clamorosa beffa. A due secondi dal temine Berzalek recupera la sfera e calcia. La traiettoria finisce sul palo e fa tirare un sospiro di sollievo agli azzurri che restano ancora in corsa per la qualificazione. Bisognerà provare a battere il Kazakistan nell’ultima partita che andrà in scena venerdì alle 17:30, dopo aver seguito la sfida di questa sera contro la Finlandia.

La classifica attualmente vede Italia e Slovenia a due punti, mentre Kazakistan e Finlandia ne hanno uno.

ITALIA-SLOVENIA 2-2

MARCATORI: 0’40” p.t. Nicolodi (I), 9’38” aut. Merlim (S), 8’45” s.t. Hozjan (S), 11’51” Merlim (I)

ITALIA: Pietrangelo, Nicolodi, Musumeci, Merlim, Gaio, Esposito, Caponigro, Fortini, De Matos, Arillo, Alano, De Oliveira, Stringari, Berthod. Ct.: Bellarte

SLOVENIA: Berzelak, Turk, Totoškovic, Osredkar, Hozjan, Kovacic, Bukovec, Fetic, Dušcak, Ceh, Fideršek, Cujec, Lovrencic. Ct.: Horvat

AMMONITI: Ceh (S), Alano (I), Stringari (I), Fortini (I), Osredkar (S), De Oliveira (I), Musumeci (I)

ARBITRI: Juan José Cordero Gallardo (SPA), Alejandro Martinez Flores (SPA), David Grøndal Nissen (DAN), Miguel Castilho (POR)