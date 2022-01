Fusta, Euro 22: Italia fuori nel girone, decisiva la sconfitta col Kazakistan La spedizione azzurra, di cui facevano parte i campani Aurillo e Caponigro, è già terminata.

L’avventura azzurra agli Europei nei Paesi Passi era iniziata male. La prestazione contro la Finlandia non prometteva nulla di buono e l’esito del girone di qualificazione ha confermato questa impressione. Il Kazakistan, nel match decisivo, ha mandato a casa la squadra di Bellarte di cui fanno parte anche i campani Aurillo e Caponigro. Spedizione poco fortunata dunque con un 4-1 nell’ultimo match passato sempre ad inseguire. Kazakistan avanti con Orazov e Valiullin a cui ha risposto Nicolodi con il primo tempo terminato 2-1.

Nella ripresa vani i tentativi azzurri di rientrare: Orazov ha realizzato il 3-1 al 10’ e sette minuti più tardi Douglas Junior ha dato il definitivo colpo di grazia alla spedizione italiana. Non è bastata una discreta prestazione contro un avversario più solido che anche alla vigilia era la favorita nel girone andato in scena a Groningen. “La prestazione è stata buona –ha spiegato il CT Bellarte nel posto partita- forse la migliore delle tre, ma è stata deficitaria esattamente come le altre, altrimenti staremmo parlando di altro. Le cose buone? Musumeci, che in un torneo di questo tipo potrebbe essere il punto di riferimento per il futuro. Il campionato ci darà tanta altra legna da ardere, questo gruppo ha bisogno di essere alimentato, altri giocatori potrebbero essere inclusi nelle prossime convocazioni dell’Italia. Proveremo a valutare nuove soluzioni, ma nel segno della continuità e non della ripartenza”.

La strada da fare per tornare ai vertici è ancora lunga, bisognerà lavorare per tornare a Mondiali ed Europei con ambizioni importanti.,

KAZAKISTAN-ITALIA 4-1

MARCATORI: 5’32” pt Orazov (K), 8’16” Valiullin (K), 12’31” Nicolodi (I), 10’00” st Orazov (K), 17’06” Douglas Junior (K)

KAZAKISTAN: Higuita, Douglas Junior, Taynan, Orazov, Tursagulov, Atantayev, Karagulov, Edson, Valiullin, Knaub, Tokayev, Sagyndykov. Ct.: Kakà

ITALIA: Pietrangelo, Musumeci, Nicolodi, Merlim, De Oliveira, Berthod, Esposito, Caponigro, Fortini, De Matos, Arillo, Gaio, Stringari. Ct.: Bellarte

AMMONITI: Cainan (I), Edson (K), Musumeci (I), Taynan (K), Knaub (K)

ARBITRI: Cristiano José Cardoso Santos (POR), Vladimir Kadykov (RUS), Ondrej Cerný (CZE), Admir Zahovic (SVN)