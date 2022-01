Basket, Napoli vuole cambiare passo. Scafati, altro esame di maturità Serie A e Serie A2, Trieste e Ferrara sulla strada degli azzurri e dei gialloblù

La GeVi Napoli deve cambiare passo. Dopo cinque sconfitte consecutive gli azzurri sono chiamati a riscattarsi, ma il compito non sarà facile perché domani, al PalaBarbuto, scoccherà l'ora della sfida con Trieste, appaiata al terzo posto in classifica, a quota 18 punti, con Trento, Tortona e Brescia. Palla a due alle 20,45 per un appuntamento che coinciderà con la prima gara in canotta azzurra per il neo-acquisto Luca Vitali, che ha preso il posto di Jeremy Pargo. Dopo aver mancato la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia quando ormai sembrava una pura formalità, il quintetto partenopeo deve dimostrarsi più forte delle difficoltà dell'ultimo periodo come si attende coach Sacripanti, che pur ha evidenziato che quello della sua squadra, neo-promossa; al netto dei recenti passaggi a vuoto, accentuati dall'assenza per infortunio di Rich, resta un percorso positivo.

Se la passa decisamente meglio in Serie A2 la Givova Scafati, capolista del gruppo rosso con 22 punti, 2 in più di Ravenna. Il duello a distanza continua con una doppia sfida in trasferta: i gialloblù campani saranno di scena, alle 18, sul parquet della sempre ostica Ferrara; i romagnoli su quello di Nardò, in lotta per non retrocedere. Un altro duro banco di prova per dimostrare di essere lassù non per caso e muovere un ulteriore passo verso la conquista del ritorno in massima Serie, fortemente voluto da patron Longobardi.