Boxe: D'Ambrosi in visita agli azzurri in ritiro ad Assisi Il presidente ha rivolto parole di incoraggiamento a coloro che preparano un 2022 da protagonisti.

Il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi è ormai da anni il sogno di tutti i giovani atleti che sul ring vogliono fare carriera. Tra loro ci sono tanti ragazzi campani che sono riusciti a vestirsi d’azzurro, l’obiettivo più bello per chi suda in palestra fin da bambino. Attualmente nella cittadina umbra è in corso un collegiale e i gli atleti presenti oggi hanno ricevuto una visita speciale. Quella del Presidente Federale Flavio D’Ambrosi, che prima dell’allenamento si è intrattenuto con gli azzurri ai quali ha rivolto parole di incoraggiamento.

"Questa mattina ho incontrato gli atleti azzurri, che ho trovato motivati e pieni di energia per i prossimi, importanti impegni internazionali. Sono convinto che sapranno onorare al meglio la maglia e l'intero movimento pugilistico nazionale".

Il 2022 è un anno importante per il pugilato. Ci sono tante manifestazioni a cui l’Italia parteciperà con ambizione, inoltre è iniziato il lungo viaggio verso Parigi 2024, vero obiettivo del pugilato italiano che vuole essere presente e tornare anche al maschile ai fasti di un tempo.