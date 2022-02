Boxe: c'è tanta Campania al raduno di Assisi dal 4 al 12 febbraio Irma Testa guida il gruppo di cui fa parte anche Angela Carini e altre atlete con grandi motivazioni

Tutto in tre mesi. Un periodo intenso in cui bisognerà essere al 100% per lottare per qualcosa di importante. La boxe femminile vivrà una stagione ricca di eventi. A maggio i Mondiali in Turchia, a luglio gli Europei in Russia. In mezzo ci sono anche i Giochi del Mediterraneo. Motivo per cui la Nazionale italiana è pronta a radunarsi da venerdì presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi.

Nelle convocazioni c’è tanta Campania. Presente Irma Testa, il bronzo Olimpico sa bene che è attesa dal palcoscenico mondiale dove dovrà riconfermarsi tra le grandi nella categoria dei 57 kg. In raduno lavorerà anche con Angela Carini, pronta a prendersi quello che il 2021 non le ha regalato. Presenti anche Sirine Charaabi e Assunta Canfora, mentre a concludere il gruppo Elite sono state convocate Roberta Bonatti, Olena Savchuk, Alessia Mesiano e Carlotta Paoletti.

Al raduno prederanno parte anche le azzurre under 22 dove c’è ancora tanta Campania con Maria Teresa Oncia, Miriam Tommasone e Chiara Saraiello, con loro presenti Erika Prisciandaro, Aurora Puliafico, Giordana Sorrentino, Giorgia Paradisi, Biancamria Tessari e Melissa Gemini. Il gruppo azzurro lavorerà fino al 12 febbraio agli ordini dei tecnici Laura Tosti e Massimiliano Alota con il preparatore atletico Mattia Tanci.