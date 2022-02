Canottaggio, dal 7 febbraio collegiale a Sabaudia agli ordini del CT Cattaneo Il tecnico salernitano ha convocato 55 atleti tra cui spiccano tanti canottieri campani.

Il Gruppo Olimpico della Nazionale di canottaggio si appresta a ritrovarsi per il collegiale di Sabaudia. Il Commissario Tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, ha convocato 55 atleti. Appuntamento dal 7 al 20 febbraio anche per diversi atleti campani come Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale e Antonio Vicino (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare-RYCC Savoia), Aniello Sabbatino (RYCC Savoia).

Insieme a Cattaneo gli atleti saranno seguiti anche dallo staff tecnico composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Carlo Gaddi (Allenatore settore Olimpico maschile), Rocco Pecoraro (Allenatore settore Olimpico femminile), e Federico Vitale (Allenatore settore Olimpico maschile).

Di seguito tutti i 55 atleti convocati:

Stefano Oppo (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salò), Stefania Gobbi (Carabinieri-SC Padova), Veronica Lisi (Carabinieri-SC Padova), Niels Torre (Carabinieri-SC Viareggio), Ludovica Serafini (CC Aniene), Gaia Colasante (CC Irno), Luca Giurgevich (CC Saturnia), Lorenzo Gaione (CUS Torino), Emanuele Capponi, Jacopo Frigerio, Matteo Lodo, Niccolò Pagani, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Giacomo Gentili, Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle-SS Murcarolo), Matteo Castaldo, Enrico D’Aniello, Marco Di Costanzo, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca, Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro-SC Elpis), Federica Cesarini (Fiamme Oro-SC Gavirate), Davide Comini, Matteo Della Valle (Fiamme Oro-SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro-SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares, Antonio Vicino (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Marina Militare-RYCC Savoia), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis), Davide Verità (Marina Militare-SC Monate), Andrea Carando (RCC Cerea), Aniello Sabbatino (RYCC Savoia), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (SC Pontedera), Nicolò Carucci, Giovanni Codato, Paolo Covini, Linda De Filippis, Riccardo Peretti (SC Gavirate), Patrick Rocek (SC Lario), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar)