Commissione Impianti Coni Campania: un sannita è il nuovo Presidente Nella riunione del 31 gennaio Calicchio è stato eletto all'unanimità dai colleghi.

Giuseppe Calicchio, Presidente della Federugby Campania, è stato nominato Presidente della Commissione Impianti del Coni Regionale per il prossimo quadriennio olimpico.

Nella riunione del 31 gennaio, indetta dal Presidente Regionale del Coni Sergio Roncelli, che si è tenuta nella sede di via Alessandro Longo 46 a Napoli, Giuseppe Calicchio già Presidente della FIR Campania ha ottenuto il voto all'unanimità dei colleghi della Commissione per una carica di estrema importanza.



La Commissione Impianti, infatti, tenendo conto delle vigenti normative sportive, commerciali e di legge specifiche per gli impianti sportivi, esprime il parere tecnico del CONI relativo alla funzionalità sportiva, su progetti di nuova costruzione, acquisto, ristrutturazione e adeguamento degli Impianti. Una carica strategica anche in vista dell'intercettazione dei fondi PNRR e del Progetto Sviluppo Sud.



Il Presidente Calicchio, apprezzato soprattutto per la sua concretezza, ha le idee ben chiare: “ho già programmato un calendario con i prossimi appuntamenti della Commissione Impianti – ha dichiarato - all’ordine del giorno ci sarà sicuramente la costituzione di un gruppo di lavoro formato da progettisti, professionisti ed esperti del settore, che possa analizzare i bandi previsti dal PNRR, i bandi pubblici europei, nazionali, e regionali e poter mettere la propria opera a disposizione delle federazioni, dei Club e soprattutto delle amministrazioni comunali per valorizzare il patrimonio esistente e per la realizzazione di nuovi impianti polivalenti”.



Un programma di lavoro ben preciso, ambizioso e ricco di spunti ed iniziative volte a migliorare e implementare gli impianti sportivi già presenti nella regione Campania e a progettarne di nuovi. Oltre alla Presidenza della Commissione Impianti Giuseppe Calicchio farà parte anche della Commissione Regionale “Grande Eventi”.