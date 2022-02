Basket, Scafati a caccia del pronto riscatto Riposo forzato per Napoli. In Serie B (girone D) Pozzuoli ko, oggi tocca alle altre quattro campane

Domenica di riposo forzato per la GeVi Napoli, che non ha neppure fatto in tempo a godersi il ritorno al successo, ottenuto contro Trieste, che si è ritrovata costretta a fermarsi. La squadra azzurra, con un numero di cestisti positivi al Covid superiori al 35 per cento, sarebbe dovuta scendere in campo oggi, alle 12, al PalaBarbuto, contro la Reyer Venezia, ma ha dovuto alzare bandiera bianca e andare ad aggiornare il suo calendario: contro i lagunari si giocherà sabato 19 febbraio con palla a due alle 15. Prima, ovvero domenica prossima, 13 febbraio, confidando nella negativizzazione dei suoi atleti e nella mancata rilevazione di nuovi contagi, è, però, in programma la sfida a Cremona.

A tenere compagnia agli appassionati campani di palla a spicchi ci sarà la Givova Scafati, che in Serie A vuole fortemente tornarci. Ripartire è l'imperativo dopo aver ceduto il passo a Ferrara ed essere stati agganciati in testa alla classifica del girone rosso di Serie A2 da Ravenna. Al PalaMangano, alle 18, prenderà il via il match con la Stella Azzurra Roma, penultima forza del campionato, avversario alla portata degli uomini allenati da coach Alessandro Rossi.

Nel girone D di Serie B la diciottesima giornata è iniziata con la sconfitta casalinga di Pozzuoli contro Reggio Calabria, col finale di 71-76. Oggi sono, invece, in programma Forio – Formia, Salerno – Taranto, Del Fes. Avellino – Bisceglie e San'Antimo Virtus Cassino.