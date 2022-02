Volley, B1: finalmente si torna in campo E' la settimana della ripresa dei torneo dopo la lunga pausa per l'emergenza Covid.

Il peggio sembra essere definitivamente alle spalle. L’emergenza generale dovrebbe essere stata superata. La pallavolo è pronta a tornare in campo con i campionati nazionali di serie B e i vari tornei regionali. Il via libera era arrivato già la scorsa settimana e da oggi si potrà tornare a competere. Ovviamente molte squadre si ritroveranno ad affrontare tanti impegni nelle prossime settimane per un finale di stagione veramente intenso, ma tutte dovrebbero aver recuperato chi era stato costretto a fermarsi per colpa della variante Omicron.

C’è molta attesa soprattutto per il torneo di B1 femminile dove sono tre le squadre campane impegnate. La Forex Olimpia San Salvatore Telesino giocherà al Palacesari di Cutrofiano contro la Cuore di Mamma Lecce. Sfida esterna anche per la Givova Fiamma Torrese che farà visita alla Hub Ambiente Teams a Catania. A Messina, invece, precisamente al Palatracuzzi, la Luvo Barattoli Arzano sfiderà la capolista Sanitaria Sicom Messina che guida con 27 punti davanti a Meledugno e alla Farmacia Shultze che precedono proprio le tre squadre campane.