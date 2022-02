Pallanuoto, il Settebello sfiderà la Slovacchia con tre campani tra i convocati Campagna chiama Dolce, Renzuto Iodice e Di Martire per il secondo impegno nella World League 2022.

La sconfitta all’esordio contro la Serbia va subito dimenticata. Il Settebello è pronto a rituffarsi nella World League fresco della notizia che alla fine in questa stagione, un Mondiale si farà. Campagna in Serbia ha dovuto far giocare tanti esordienti ma a Trieste, dove martedì 15 febbraio ci sarà la sfida contro la Slovacchia, tornerà chi era rimasto fuori causa Covid. Convocati tre atleti campani: ci sono i veterani Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo dolce, confermato anche il posillipino Massimo Di Martire, per lui ancora una grande occasione. Si gioca al Centro Federale - Polo Natatorio "Bruno Bianchi", che dal 13 ospiterà gli azzurri, e bisogna vincere per passare il turno e disputare la fase finale europea della competizione. La World League è l’unico trofeo che manca al Settebello anche se, va detto, la squadra di Campagna non è più quella del 2019 quando vinse il Mondiale. Il CT siciliano sta creando le basi per un lavoro da finalizzare a Parigi 2024, quando bisognerà dare l’assalto al podio Olimpico. Il tempo c’è, inoltre fino ai Giochi francesi si giocheranno addirittura tre Mondiali, competizioni dove gli azzurri potranno fare tanta esperienza e conoscere ancora meglio le proprie rivali.

I convocati per Trieste. Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (CC Ortigia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Marco Del Lungo (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo). Completano lo staff l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Eithan Cousin, il video analista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic.

World League maschile – 1^ fase



Girone A: Ungheria, Montenegro, Romania

Girone B: Germania, Francia, Spagna

Girone C: Serbia, Italia, Slovacchia

Girone D: Grecia, Croazia, Russia



1 giornata - 18 gennaio



Girone A

UNGHERIA-MONTENEGRO 14-9

Girone B

GERMANIA-FRANCIA (15 marzo)

Girone C

SERBIA-ITALIA 12-9

Girone D

GRECIA-CROAZIA 11-12



2 giornata - 15 febbraio



Girone A

MONTENEGRO-ROMANIA

Girone B

FRANCIA-SPAGNA

Girone C

ITALIA-SLOVACCHIA a Trieste

Girone D

CROAZIA-RUSSIA



3 giornata - 8 marzo



Girone A

ROMANIA-UNGHERIA

Girone B

SPAGNA-GERMANIA

Girone C

SLOVACCHIA-SERBIA

Girone D

RUSSIA-GRECIA



Regolamento. Il torneo prevede quattro gironi da tre squadre e gare uniche; le prime due classificate di ciascun girone si qualificano alla Final Eight (quarti, semifinali, finali), in programma dal 14 al 16 aprile. Le prime quatto classificate accedono alla Super Final, prevista dal 25 al 30 luglio in sede da definire.