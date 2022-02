Scherma, la Federazione ha comunicato il successore di Tarantino Alla guida della squadra di sciabola è stato scelto il tecnico livornese Nicola Zanotti.

La scorsa settimana erano arrivate le dimissioni di Gigi Tarantino. Una situazione che ha rovinato i piani della Federazione. Il lavoro del napoletano era ottimo ma si è dovuto correre velocemente ai ripari. Ora c’è l’ufficialità, a sostituire il tecnico campano come responsabile d’arma nella sciabola, sarà Nicola Zanotti. Il maestro livornese riceve in eredità un gruppo che stava facendo bene sia al maschile che al femminile con Curatoli e Gregorio sugli scudi.

Per Zanotti il debutto non è troppo lontano. Appuntamento con le sciabolatrici per il week end dal 4 al 6 marzo, mentre con gli uomini si volerà a Budapest in Ungheria dal 18 al 20 dello stesso mese.