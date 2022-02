Pallanuoto, il Settebello si prepara per la sfida contro la Slovacchia Sono tre i campani convocati dal CT Campagna per la seconda giornata di World League.

Archiviata la giornata di campionato tutta l’attenzione si sposta sul Settebello. Martedì alle 19:00 presso il Centro Federale Polo Natatorio “Bruno Bianchi” di Trieste andrà in scena la seconda giornata della World League 2022. L’Italia è reduce dalla sconfitta in terra serba e per proseguire la sua avventura dovrà battere la Slovacchia. Il gruppo è ristretto a causa di alcune positività al Covid riscontrate dopo il giro di tamponi rapidi fatto. Campagna ha convocato tre atleti campani che sono Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice e il posillipino Massimo Di Martire che con l’ottimo campionato disputato fino ad ora si è conquistato una chance in azzurro.

"Siamo una squadra in costruzione e stiamo subendo molto le variazioni del calendario internazionale” ha spiegato il CT Campagna alla vigilia. “Questo appuntamento ci consente di sfruttare finalmente un lavoro completo di tre giorni, stiamo aprendo un nuovo ciclo con tanti cambi. Abbiamo bisogno di tempo per continuare a costruire, ma qualcosa di buono l'abbiamo fatto vedere in occasione della trasferta in Serbia contro i campioni olimpici, anche se con tanti volti nuovi. Purtroppo da noi la pandemia ha avuto un impatto maggiore rispetto agli altri paesi, e per colpa delle restrizioni è difficile fare una valutazione approfondita del lavoro fatto. Comunque dobbiamo sfruttare ogni occasione per migliorarci questa tappa la vedo in questa prospettiva".

I convocati per il collegiale a Trieste (19). Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (CC Ortigia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Marco Del Lungo (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste), Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo). Completano lo staff l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Eithan Cousin, il video analista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic.