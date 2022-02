Boxe: nel 2023 tornano i Mondiali. Appuntamento in Uzbekistan La competizione iridata andrà in scena a Tashkent nel mese di settembre.

Il calendario della boxe mondiale si arricchisce di un’altra certezza. Nel 2023 tornerà il campionato iridato che si svolgerà nel settembre del 2023 a Tashkent, Uzbekistan. Competizione che sarà fondamentale in ottica Parigi 2024, perché arriverà a dieci mesi dall’appuntamento più atteso. Un banco di prova importante anche per i pugili azzurri con Aziz Abbes Mouhiidine che dopo l’argento del 2021 in Serbia, proverà a riconfermarsi tra i big della categoria dei 92 kg. In questa stagione intanto si concentrerà sugli Europei, altra manifestazione che fa gola al campione di Mercato San Severino.