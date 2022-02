Pallanuoto: il Settebello trionfa con le reti di Di Martire e Dolce Due reti per il posillipino e una del salernitano nella vittoria schiacciante contro la Slovacchia.

E’ stato un Settebello dominante quello visto in acqua alla Bianchi di Trieste. La seconda partita di World League ha regalato il pass per la fase finale europea all’Italia. La squadra di Campagna, che ha fatto giocare tutti gli uomini in lista gara, ha vinto per 22 a 3 un match che sulla carta era una semplice formalità. In gol anche i campani Dolce e il posillipino Di Martire (2), che sogna di entrare in pianta stabile nel giro azzurro.

Il napoletano sta facendo benissimo in campionato e le prestazioni in Nazionale hanno fino ad ora convinto Campagna che ha commentato così questa sfida: "I ragazzi hanno messo in pratica le cose provate in questi giorni. Aspettiamo test con squadre più forti fisicamente, ma c'è una bella amalgama tra anziani e giovani che è la base del nuovo ciclo. Possiamo costruire qualcosa di buono, ci vuole tempo, ma ho molto materiale umano su cui lavorare. E' un gruppo di venticinque giocatori che vivono con competitività ogni chiamata. Ci sono otto nazioni al top in questo momento, ma siamo sulla strada giusta. Mi è piaciuto lo spirito e il gioco espresso. La Croazia ai quarti di finale ed eventualmente la semifinale con la Serbia sarebbe il massimo per un torneo che arriverà già il prossimo aprile. Siamo ancora agli inizi di una manifestazione che vogliamo onorare, sperando di riuscire a cogliere l'epilogo di fine luglio che rappresenta già un bel traguardo". Il nuovo Settebello è ancora un cantiere aperto ma promette bene. Questo sarà un anno intenso con il Mondiale di Budapest e l’Europeo in Croazia, competizioni in cui fare esperienza per crescere in vista del grande obiettibo: Parigi 2024.

Tabellino Italia-Slovacchia 22-3

Italia: Del Lungo , F. Di Fulvio 2, Damonte 2, Condemi 3, A. Fondelli 1, Ferrero 3, M. Di Martire 2 (rig.), Bruni L. 1, N. Presciutti 1, Di Somma E. 3, Iocchi Gratta 2, Dolce 2 (1 rig.), Nicosia . All. Campagna.

Slovacchia: Laciak , Kaid 1, Molnar , Furman 1, Tisaj , Balogh , Tabacar , M. Varga , Mihal , Kovacic 1, Caraj , Juhasz , Simkovic . All. Nizny.

Arbitri: Ivanovski (Mne), Fodor (Hun).

Note: parziali 6-2, 7-1, 5-0, 4-0. Spettatori 150 circa. In tribuna il Sindaco del Comune di Trieste Roberto Dipiazza, l’Assessore allo sport Giorgio Rossi, il Presidente del Comitato Regionale della FIN Sergio Pasquali. Superiorità numeriche: Italia 5/7 + 2 rigori, Slovacchia 2/6. Uscito per limite di falli Tisaj (S) nel secondo tempo.

World League maschile



Girone A: Ungheria, Montenegro, Romania

Girone B: Germania, Francia, Spagna

Girone C: Serbia, Italia, Slovacchia

Girone D: Grecia, Croazia, Russia



1 giornata - 18 gennaio



Girone A

UNGHERIA-MONTENEGRO 14-9

Girone B

GERMANIA-FRANCIA (15 marzo)

Girone C

SERBIA-ITALIA 12-9

Girone D

GRECIA-CROAZIA 11-12



2 giornata - 15 febbraio



Girone A

MONTENEGRO-ROMANIA

Girone B

FRANCIA-SPAGNA 14-11

Girone C

ITALIA-SLOVACCHIA 22-3

Girone D

CROAZIA-RUSSIA 11-9



3 giornata - 8 marzo



Girone A

ROMANIA-UNGHERIA

Girone B

SPAGNA-GERMANIA

Girone C

SLOVACCHIA-SERBIA

Girone D

RUSSIA-GRECIA