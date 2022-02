Pallanuoto, Silipo ha comunicato le convocate per la sfida contro la Spagna Il Setterosa giocherà a Firenze martedì 22 febbraio alle 19:00 la seconda sfida di World League.

Il Setterosa è pronto per il secondo impegno in World League. Dopo il ko al debutto contro la Russia a Ruza per 11-5, la squadra allenata dal commissario tecnico Carlo Silipo affronterà, martedì 22 febbraio alle 19:00, alla “Nannini” di Firenze, un osso duro come la Spagna. Le iberiche sono reduci dai grandi risultati ti Tokyo, dove hanno vinto la medaglia d’argento dopo essersi laureate campionesse del mondo nel 2019 e d’Europa nel 2020.

Di seguito le atlete convocate dal napoletano Carlo Silipo:

Le convocate per Firenze. Anna Repetto (NC Milano), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Vittoria Sbruzzi (CSS Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito PD), Laura Teani (Plebiscito PD), Olimpia Sesena (RN Bologna), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Chiara Tabani, Chiara Ranalli, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere e Sofia Giustini (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli e Dafne Bettini (L'Ekipe Orizzonte), Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro/L'Ekipe Orizzonte). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimino Di Cecca ed Elena Gigli, il medico Pietro Jansiti, i fisioterapisti Federica Maria Ancidei e Sara Caliandro, il preparatore atletico Valerio Viero e la team manager Barbara Bufardeci.

World League femminile 2021/22 – 1^ fase



Girone A: Grecia, Ungheria, Olanda

Girone B: Russia, Italia, Spagna



1 giornata - 25 gennaio



Girone A

GRECIA-UNGHERIA 15-14

Girone B

RUSSIA-ITALIA 11-5



2 giornata - 22 febbraio



Girone A

18.00 UNGHERIA-OLANDA

Girone B

19.00 ITALIA-SPAGNA



3 giornata - 15 marzo



Girone A

OLANDA-GRECIA

Girone B

SPAGNA-RUSSIA



Regolamento. Il torneo prevede due gironi da tre squadre e gare uniche; le vincenti di ciascun girone si qualificano direttamente alla semifinale della Final Six in programma dall’8 al 10 aprile; le seconde e terze disputano i quarti di finale incrociandosi. Al termine della Final Six le prime tre classificate più la nazione ospite si qualificano alla Super Final, prevista dal 12 al 17 luglio in sede da definire.