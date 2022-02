Tiro a Volo, Stanco in raduno con la Nazionale a Tirrenia La campana lavora agli ordini di Albano Pera nel secondo stage dell'anno.

A gennaio c’era stato il primo appuntamento. Ieri è iniziato il secondo raduno della squadra di Fossa Olimpica guidata da Albano Pera. Del gruppo azzurro fa parte anche la campana Silvana Stanco, finalista alle Olimpiadi di Tokyo, e una delle migliori carte da medaglia per il futuro nelle competizioni internazionali.

Il gruppo azzurro resterà in raduno fino a venerdì 18 dividendo il lavoro tra il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia in provincia di Pisa dove vengono effettuate anche sessioni di allenamento con il Preparatore Atletico Fabio Partigiani, ed i Tav Montecatini Pieve a Nievole, Tav Pisa e Tav La Torre (PI) per gli allenamenti tecnici in pedana. Si tratta di appuntamenti importanti in attesa dell’inizio della stagione vera e propria.

Oltre a Silvana Stanco sono a Tirrenia agli ordini di Albano Pera anche Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG) e l’olimpionica di Rio de Janeiro Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO) ed i tiratori Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS), Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).