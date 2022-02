Italrugby femminile U18: due Campane al raduno di Sanremo Si tratta delle napoletano Nadia Cinque e Diana Di Franco.

La Nazionale femminile under 18 di rugby si è radunata oggi a Sanremo dove andrà in scena il primo momento di verifica internazionale. Sono ventiquattro le atlete che il responsabile tecnico Diego Saccà ha portato in terra ligure, dove sabato alle 15:30, andrà in scena l’incontro con le pari età della Selezione femminile della Ligue Sud. Fanno parte della squadra azzurra anche due ragazze campane: si tratta di Diana Di Franco dell’Amatori Torre del Greco e di Nadia Cinque dell’Amatori Napoli Rugby.

Di seguito la lista compre delle 24 convocate dal CT Saccà.CAMPIGOTTO ERIKA - ASD RUGBY FELTRE

CARNEVALI ANNA - HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY

CATELLANI SOFIA - RUGBY COLORNO F.C

CELLI FRANCESCA - ASD RUGBY FELTRE

CINQUE NADIA - AMATORI NAPOLI RUGBY ASD

CITTADINI ANGELICA - UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD

DELLA SALA ALESSIA - REBELS RUGBY VI.EST ASD

DI FRANCO DIANA - AMAT.R.TORRE DEL GRECO

DOSI GAIA - RUGBY COLORNO F.C

FENT SILVIA - ASD RUGBY FELTRE

FORTUNA ALICE - REBELS RUGBY VI.EST ASD

GRASSI RUBINA EMMA - RUGBY PARABIAGO SSD SRL?

LOGOTETA SUSANNA - ASD RUGBY ORIO

MAFFIA VIOLA - CUS MILANO RUGBY ASD

PALLADINO SOFIA - ASD RUGBY FELTRE

PINTON LAURA - VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD

PIRPILIU MIHAELA - RUGBY ROVATO ASD?

RAMLI YASMINE - ASD VILLORBA RUGBY

ROMERSA MATILDE - RUGBY COLORNO F.C. ASD

TIMPU LAURA VALENTINA - RUGBY FRASCATI UNION SSD ARL

TUFANO DOROTEA LUIGIA - ASD RUGBY ORIO

VISMAN ALICE - VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD

ZANETTE VITTORIA - ASD VILLORBA RUGBY