Scherma, Curatoli e Gregorio convocati per il primo raduno col CT Zanotti Appuntamento importante per dare il via ad un nuovo corso dopo le dimissioni di Gigi Tarantino.

Da lunedì 21 a giovedì 24 febbraio la Nazionale italiana di sciabola maschile e femminile ha in programma un appuntamento molto importante. Il raduno di Cascia servirà per conoscere e capire quali saranno le modalità di lavoro del neo CT Nicola Zanotti, scelto dal consiglio federale per prendere il posto del dimissionario Gigi Tarantino.

Il neo responsabile d’arma parlerà con gli atleti tra cui ci saranno anche i due campani Luca Curatoli e Rossella Gregorio, entrambi sono stati i migliori tra gli azzurri in questo inizio di stagione. Le prime a salire in pedana nel meso di marzo saranno le sciabolatrici che saranno impegnate ad Atene, in Grecia, dal 4 al 6 marzo. Sarà quello l’esordio ufficiale di Zanotti in panchina in una gara di Coppa del Mondo. Il neo CT, invece, per vedere all’opera gli uomini dovrà attendere ancora un po’. Curatoli e compagni voleranno a Budapest in Ungheria dal 18 al 20 marzo per la tappa di Coppa del Mondo.

Di seguito tutti i convocati per il raduno di Cascia.

Uomini: Alberto Arpino, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Gabriele Foschini, Michele Gallo, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti e Luigi Samele.

Donne: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili e Benedetta Taricco.

Lo staff tecnico del CT Zanotti sarà formato dai maestri Andrea Aquili, Benedetto Buenza, dal campano Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino e Cristiano Imparato. Con loro, al fianco delle Nazionali di sciabola a Cascia, anche i fisioterapisti Andrea Giannattasio, Alessandro Pesce e Stefano Vandini, e il tecnico delle armi Pasquale Santacroce.