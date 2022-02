Canottaggio, Mondiali U19 2023 a Parigi sul campo di regata delle Olimpiadi Occasione ghiotta per testare i materiali e conoscere le acque dove si assegneranno le medaglie.

Arrivano buone notizie per il mondo del canottaggio in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, obiettivi per diversi canottieri campani. Il Consiglio di World Rowing ha confermato l'assegnazione dei Campionati del Mondo Under 19 del 2023 alla capitale francese.

La competizione iridata giovanile si svolgerà dal 2 al 6 agosto 2023 a Vaires-sur-Marne, comune dell'Île-de-France che dista circa 35 chilometri da Parigi e che l'anno successivo ospiterà anche le regate di canottaggio dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2024, così come gli eventi di canoa-kayak sprint e slalom.

Dunque il Mondiale Under 19 in Francia rappresenterà un'occasione unica per le varie Nazionali di testare le strutture del campo di regata sul quale verranno assegnate le medaglie olimpiche e paralimpiche nel 2024. Occasione da non sprecare con tanti tecnici che saranno impegnati a capire come preparare le gare Olimpiche su un campo di regata che si conosce poco.

L’Italia sta tornando ad essere una delle grandi potenze del remo mondiale e quella delle Olimpiadi di Parigi 2024 è l’occasione ghiotta per tornare a mettere la prua azzurra davanti alle altre anche al maschile.