Atletica, la Derkach vince il tricolore indoor col nuovo primato del triplo Il record personale di 14,26 la lancia al sesto posto delle liste mondiali 2022.

Dariya Derkach è in grande forma. La conferma è arrivata dai tricolori indoor in corso di svolgimento ad Ancona. Tutti attendono le grandi stelle dell’atletica italiana, con Marcell Jacobs che sarà protagonista oggi nei 60 metri, intanto ieri è arrivato il risultato di rilievo della ragazza di Pagani.

La Derkach ha ritrovato lo stacco giusto ed è volata per ben due volte oltre i 14 metri. Il suo precedente personale è stato sbriciolato e riaggiornato. Il 14,05 del 2017 lascia spazio al 14,26 ottenuto al terzo balzo accompagnato al quinto anche da un ottimo 14,13 che conferma la condizione eccellente dell’atleta che è arrivata in Italia dall’Ucraina e ha scelto la maglia azzurra. Prestazione che ha permesso alla saltatrice dell’Aeronautica Militare si balzare al sesto posto nelle liste mondiali del 2022 quando mancano appena tre settimane ai Mondiali indoor di Belgrado. La gioia per la vittoria però ha fatto da contraltare con la preoccupazione per quello che sta succedendo nella Nazione dove è nata.

“La vivo con preoccupazione, i miei genitori sono ucraini, una parte della mia famiglia è lì. Per fortuna stanno tutti bene. Sembrerà una frase ironica ma è la verità: vogliamo tutti la pace nel mondo”. Per lei non è stato facile gareggiare ma il risultato è eccezionale. “Sono contenta, finalmente sono tornati i primati personali. E’ il secondo campionato italiano che faccio sotto la guida di Alessandro Nocera che ora è il mio allenatore dopo che sono stata seguita da mamma e papà. Nelle prossime settimane ho in programma i Mondiali indoor di Belgrado che sono l’appuntamento più importante”.