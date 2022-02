Scafati, c'è Chieti sulla strada per il terzo successo di fila Napoli riposa in Serie A. In Serie B c'è il derby tra Salerno e Del. Fes. Avellino

In Serie A la GeVi Napoli riposa, in Serie A2 la Givova Scafati scende in campo. Alle 18 appuntamento al PalaMangano per la sfida con il Chieti Basket. Quattordici punti separano i gialloblù, capolista, dagli abruzzesi, che hanno un margine di 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Gli uomini di coach Alessandro Rossi vogliono calare il tris di successi consecutivi dopo aver prontamente reagito alla battuta d'arresto rimediata a Chiusi. Una reazione che ha evidenziato, ancora una volta, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, che quello costruito dal patron Longobardi è un roster che ha tutte le carte in regole per puntare, dritto, al tanto agognato ritorno nel gotha della pallacanestro italiana.

Questa mattina tutti sul parquet per il classico warm up pre-partita. Una sfida da vincere a ogni costo sia per tenere a debita distanza Ravenna, a -4 da Scafati, ma con una partita in meno (oggi gli emiliani hanno un turno favorevole, almeno sulla carta, affrontando tra le mura amiche il fanalino di coda Fabriano), sia per approfittare di un potenziale passo falso di Verona, a -3, che ospita Chiusi in un equilibrato testa a testa tra seconda e quarta forza del gruppo rosso. Nel girone D di Serie B Pozzuoli ha battuto con finale di 91-90 Forio nel derby che ha aperto le danze della ventunesima giornata di regular season. Nel pomeriggio spazio al derby tra Salerno e Del. Fes. Avellino e al confronto tra Ragusa e Sant'Antimo.