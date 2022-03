Canottaggio, confermata la prima tappa di Coppa del Mondo a Belgrado Per i canottieri campani la stagione inizierà a Piediluco, ci sono anche Europei e Mondiali.

La stagione del canottaggio sta per iniziare. Ad aprire le competizoni sarà il Memorial Paolo D’Aloja, Piediluco, ma l’attenzione è rivolta soprattutto alla prima tappa di Coppa del Mondo dove dovrebbero essere presenti anche diversi canottieri campani. Negli ultimi giorni sono arrivate conferme sulla tappa in Serbia dal 27 al 29 maggio. La Federazione Internazionale ha emesso un comunicato dove conferma il regolare svolgimento.

“A seguito di ampie discussioni con tutte le principali parti interessate, tra cui le autorità sanitarie pubbliche serbe, il Comitato Esecutivo di World Rowing, la Federazione Serba di Canottaggio e il Comitato Organizzatore hanno confermato che, considerata l'evoluzione in essere della pandemia da covid-19, la prima tappa della Coppa del Mondo 2022 prevista a Belgrado dal 27 al 29 maggio prossimi potrà svolgersi in condizioni di sicurezza come da programma. In ottemperanza con le linee guida di World Rowing e le indicazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali, il Comitato Organizzatore preparerà un piano di risposta COVID-19 dettagliato che sarà pubblicato online su https://belgraderowingworldcup2022.com entro la data del 25 aprile 2022”.

Sarà un anno impegnativo perché oltre alle tre tappe di Coppa del Mondo, dopo Belgrado ci sono quelle di Poznan e Lucerna, dall’11 al 14 agosto sono in programma gli Europei di Monaco di Baviera, e dal 18 al 25 settembre l’appuntamento è a Racice in Repubblica Ceca per i Campionati del Mondo.