Boxe: Testa e Carini ad Assisi pensando al Mondiale Presente anche l'altra napoletana Canfora, le azzurre saranno in raduno fino al 18 marzo.

E’ un anno speciale per il pugilato femminile italiano. Dopo i Giochi Olimpici di Tokyo c’è un altro appuntamento importante. Si tratta del Campionato del Mondo che andrà in scena dal 6 al 21 maggio in Turchia. A Istanbul tra le più attese ci saranno anche Irma Testa e Angela Carini. Entrambe, a partire da giovedì 3 marzo, saranno impegnate nel training camp in programma ad Assisi fino al 18 marzo. Appuntamento importante per proseguire un lavoro che dovrà portare le azzurre al massimo della condizione in occasione del torneo iridato. Oltre a Testa e Carini, nella categoria Elite, parteciperà a questo training camp anche la napoletana Assunta Canfora.

Di seguito le convocate Elite:

Roberta Bonatti, 48 kg, Olena Savchuk 52 kg, Sirine Charaabi 54 kg, Irma Testa 54 kg, Alessia Mesiano 60 kg, Rebecca Nicoli 60 kg, Arianna Cornio 63 kg, Angela Carini 66 kg, Assunta Canfora 66 kg, Carlotta Paoletti 75 kg.