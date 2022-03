Volley, dopo due anni di stop torna il Trofeo delle Regioni Appuntamento dal 27 giugno al 2 luglio a Salsomaggiore Terme.

Il lungo stop è durato due anni. Dal 27 giugno al 2 luglio torna il Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Salsomaggiore Terme. Dopo una lunga attesa durata due stagioni, torna dal 27 giugno al 2 luglio uno degli appuntamenti più attesi per la pallavolo italiana: il Trofeo delle Regioni indoor. Teatro della competizione sarà Salsomaggiore Terme.

Si tratta della trentasettesima edizione di un torneo a cui hanno preso parte tanti giovani che poi sono arrivate a indossare anche la maglia azzurra. La prima è andata in scena nel 1982, da allora è diventato uno degli appuntamenti più importanti e attesi non solo sotto l’aspetto tecnico, ma soprattutto per far vivere ai partecipanti l’atmosfera dei grandi eventi con tanti momenti di socializzazione e condivisione sempre uniti dalla grande passione per la pallavolo.