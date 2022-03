Tiro a Volo: la Stanco è pronta per le gare di Cipro A Nicosia la prima prova di Colla del Mondo ISSF del 2022.

La stagione del Tiro a Volo sta per iniziare. Oggi la squadra di Trap, guidata dal Direttore tecnico Albano Pera, è partita dall’aeroporto internazionale di Fiumicino per raggiungere Cipro. A Nicosia dal prossimo 9 marzo, gli azzurri saranno impegnati nella Prima Prova di Coppa del Mondo ISSF del 2022. Appuntamento importante in vista del Giochi Olimpici di Parigi 2024 visto che si va già a caccia delle carte per la qualificazione. La gara cipriota arriva dopo la cancellazione di quella che sarebbe dovuta andare in scena nel mese di febbraio in Marocco.

E’ partita per Nicosia anche la campana Silvana Maria Stanco, che dopo la finale Olimpica di Tokyo 2020 vuole confermarsi a grandi livelli per preparare al meglio l’assalto ai prossimi Giochi. Insieme alla ragazza d’origine irpina, Albano Pera ha convocato anche Mauro De Filippis, Valerio Graziani, Daniele Resca, Jessica Rossi e Fiammetta Rossi. Gli azzurri sono attesi in pedana già domani e fino a martedì potranno sostenere delle sessioni di allenamento, invece a partire dalla giornata di mercoledì si inizierà a fare sul serio con gli appuntamenti ufficiali con i Pre Event Training e dal 10 marzo sarà gara.