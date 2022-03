Basket, Napoli all'esame Virtus Bologna. Testacoda per Scafati Non solo Serie A e Serie A2, ricco menù per gli amanti della palla a spicchi anche in Serie B

Il momento di tornare in campo è arrivato e per la GeVi Napoli c'è un esame durissimo da affrontare. Domani, con palla a due alle 20, nella ventunesima giornata, gli uomini di coach Sacripanti affronteranno in trasferta la Virtus Bologna, seconda forza del campionato di Serie A. Subito dentro il neo-acquisto Totè. In Serie A2, invece, testacoda nel gruppo rosso. Scafati è pronta a calpestare il parquet del fanalino di coda Fabriano: guai a sottovalutare gli avversari è il monito di coach Alessandro Rossi, rinfrancato dai tre successi di fila che hanno permesso di mantenere saldo il primo posto in classifica cancellando la battuta d'arresto a Chiusi. Un concetto, quello di mantenere alta l'attenzione nel match in programma domani alle 17, ribadito in conferenza stampa, in vista della partita valida per la ventiduesima giornata della regular season, pure da capitan Riccardo Rossato. Nel girone D di Serie B è il giorno di Taranto – Forio. Domani sarà, invece, la volta di Monopoli – Pozzuoli; Del. Fes. Avellino – Agrigento e del derby Sant'Antimo – Salerno.