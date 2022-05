Tiro a Volo: Silvana Stanco pronta per la Coppa del Mondo a Baku La tiratrice campana è già in Azerbaijan con la squadra diretta da Albano Pera

All’Olympic Shooting Range di Baku, in Azerbaijan, è in programma la quarta tappa di coppa del Mondo ISSF. Il programma inizierà il 28 maggio e durerà fino a lunedì 6 giugno. Tra i primi ad arrivare sono stati gli azzurri del Trap col direttore tecnico della Fossa Olimpica Albano Pera e soprattutto la campionessa campana Silvana Maria Stanco.

I prossimi saranno giorni importanti per Stanco e compagni che potranno prendere confidenza con le pedane, adattarsi al clima e finalizzare la preparazione in vista della gara dove l’obiettivo è come sempre quello di andare a medaglia.

Per l’occasione, Albao Pera ha deciso di convocare, oltre a Silvana Stanco anche Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE) e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO). Tra gli uomini ci sono invece Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO). Dopo gli azzurri del Trap toccherà a quelli dello Skeet, che arriveranno in Azerbaijan il 31 maggio, tra cui c’è anche l’altro campano Tammaro Cassandro.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI)

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Martina Bartolomei di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA GARA

Sabato 28 Maggio Allenamenti Ufficiali Trap

Domenica 29 Maggio Gara Trap M e F (75 piattelli)

Lunedì 30 Maggio Gara Trap M e F (50 piattelli)

14:00 Semifinali e Finale Trap F

13:30 Semifinali e Finale Trap M

Martedì 31 Maggio Gara a Squadre Trap M e F

14:30 Medal Matches Team Trap F

15:30 Medal Matches Team Trap M

Mercoledì 1 Giugno Gara Trap Mixed Team

12:00 Medal Matches Mixed Team Trap

Giovedì 2 Giugno Allenamenti Ufficiali di Skeet

Venerdì 3 Giugno Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Sabato 4 Giugno Gara Skeet M e F (75 piattelli)

12:00 Semifinali e Finale Skeet F

13:30 Semifinali e Finale Skeet M

Domenica 5 Giugno Gara a Squadre Skeet M e F

14:30 Medal Matches Team Skeet F

15:30 Medal Matches Team Skeet

Lunedì 6 Giugno Gara Skeet Mixed Team

12:30 Medal Matches Mixed Team Skeet

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Baku è +2 rispetto all’Italia).