Federugby, il 17 e 18 settembre appuntamento con l'Open Day Già fissato anche l'appuntamento primaverile che si svolgerà il 18 e 19 marzo 2023.

Il 17 e 18 settembre torna anche nel 2022 l’appuntamento con l’Open Day FIR coordinato dal team di Promozione & Sviluppo della Federazione. Si volgerà su tutto il territorio Nazionale tra il 17 e il 18 settembre con il coinvolgimento dei Comitati e delle Delegazioni Regionali della Federazione.

L’evento, che dovrà dare ancora più visibilità alla palla ovale italiana, sarà una vera festa di accoglienza dedicata ai bambini dai 5 ai 14 anni.

“L’Open Day è ormai una delle azioni più importanti di Promozione & Sviluppo, un appuntamento partito già discretamente bene alla primissima edizione dello scorso settembre –ha spiegato Francesco Grosso, Responsabile Nazionale Promozione & Sviluppo- poi cresciuto molto con l’Open Day di Primavera svoltosi ad aprile. Ora questa terza edizione, dalla quale ci aspettiamo una crescita ulteriore: i Club possono agganciarsi ad una macchina organizzativa e ad una campagna di comunicazione importanti, con l’obiettivo di farsi conoscere sul territorio, di far conoscere il nostro sport, di stimolare chi già gioca a portare amici ed amiche per una giornata all’insegna del divertimento. Che questo abbia una ricaduta automatica in termini di adesione al movimento non è ovviamente scontato, ma di sicuro contribuisce a seminare cultura rugbistica nei più piccoli e nelle loro famiglie, facendo loro toccare con mano la realtà del nostro bellissimo sport, e questo non è meno importante".

“Gli Open Day sono uno degli strumenti più utili per far conoscere a tutte e tutti il nostro sport e i nostri club –ha raccontato Francesca Gallina, Consigliera Federale con delega a Promozione & Sviluppo-, per fare promozione nel senso più pieno del termine, rivolgendosi a chi non ha mai avuto modo di provare il rugby e di conoscere da vicino la famiglia del rugby. Queste giornate rappresentano un’ottima occasione per provare concretamente la capacità delle nostre società di essere aperte, accoglienti e inclusive, con alle spalle tante volontarie e tanti volontari pronti a far sentire subito a proprio agio giovani e famiglie che per la prima volta si affacciano sul nostro mondo. L’organizzazione di un Open Day FIR è certamente uno impegno, suddiviso congiuntamente tra Federazione, Organi Territoriali e Club, ma viene pienamente ripagato dai sorrisi e dalla gioia di quelli che speriamo diventino futuri amici del rugby”.

La Federazione non perde tempo e guarda avanti. E’ stato già fissato per il 18 e 19 marzo 2023 l’Open Day di primavera.