Pallanuoto, il Settebello è pronto per essere grande anche all’Europeo Tra i convocati di Campagna ci sono anche il salernitano Dolce e il napoletano Renzuto Iodice.

La finale Mondiale persa ai rigori contro la Spagna brucia ancora. Il Settebello poi si è rifatto in parte vincendo la World League, ma ora c’è un impegno ancora più affascinante. Dal 29 agosto al 10 settembre a Spalato si disputerà l’Europeo. Gli azzurri partono tra le favorite proprio con le furie rosse. La squadra di Campagna sa bene come arrivare in fondo ma non sarà per nulla facile. Tra i convocati ci sono anche due atleti campani come il salernitano Vincenzo Dolce e il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice, entrambi sono pedine fondamentali per il tecnico siciliano che ha anche parlato a pochi giorni dall’inizio della competizione.

"Nell’ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici giorni di vacanza a testa. Adesso abbiamo bisogno di giocare, per rifinire le cose positive che abbiamo sviluppato in questo periodo e per cercare di correggere difetti ed errori. Debuttiamo con la Slovacchia e poi affronteremo la Georgia avversario tosto da affrontare, poiché ha in squadra tanti atleti provenienti croati ed italiani, naturalizzati nel tempo. Chiuderemo la prima fase contro il Montenegro che sarà da battere per qualificarsi direttamente ai quarti e avere quattro giorni per prepararsi al quarto che dovrebbe essere contro Ungheria o Serbia. Montenegro rispetto ai Mondiali di Budapest si presenta con una squadra che è cresciuta molto e con tre giocatori nuovi: Vidovic, Spaic e Ukropina; elementi di livello assoluto che hanno alzato il livello della squadra. Dobbiamo entrare in acqua sempre consapevoli della nostra forza ma anche con la giusta umiltà. L'obiettivo è di andare ovviamente più avanti possibile nel torneo e di arrivare il più in alto possibile. Sarà un cammino non privo di difficoltà e ciò mi piace e non potrà che farci bene. Ho potuto portare quindici giocatori Spalato; si potranno ruotare partita dopo partita e quindi saranno questi Europei una grande opportunità di crescita per i più giovani. Mi è dispiaciuto lasciar fuori Ferrero: un altro giovane interessante e che in futuro avrà le sue chance".

IL SETTEBELLO PER SPALATO. Jacopo Alesiani Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Nicholas Presciutti e Francesco Di Fulvio (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella e Marco Del Lungo (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar). Nello staff, oltre al commissario tecnico Alessandro Campagna, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Eithan Cousin e il videoanalista Paolo Baiardini.

Regolamento e Formula. Prima fase con quattro gironi da altrettante squadre. Le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale; le seconde e le terze accedono invece agli ottavi di finale; le quarte si giocheranno le posizioni dalla 13esima alla 16esima a Szeged. Le eliminate agli ottavi si contenderanno i piazzamenti dal nono al dodicesimo. Semifinali l'8 settembre e finali due giorni dopo.

Torneo maschile

Prima fase

Girone A: Italia, Georgia, Slovacchia, Montenegro,

Girone B: Grecia, Malta, Francia, Croazia

Girone C: Romania, Germania, Spagna, Olanda

Girone D: Serbia, Ungheria, Israele, Slovenia

1^ giornata - lunedì 29 agosto

Girone A

10.30 Georgia-Montenegro

15.30 Italia-Slovacchia

Girone B

19.00 Grecia-Francia

21.00 Malta-Croazia

Girone C

9.00 Romania-Spagna

17.00 Germania-Olanda

Girone D

12.00 Serbia-Israele

14.00 Ungheria-Slovenia

2^ giornata - mercoledì 31 agosto

Girone A

14.00 Montenegro-Slovacchia

17.00 Italia-Georgia

Girone B

10.30 Grecia-Malta

20.30 Croazia-Francia

Girone C

12.00 Olanda-Spagna

15.30 Romania-Germania

Girone D

9.00 Slovenia-Israele

19.00 Serbia-Ungheria

3^ giornata - venerdì 2 settembre

Girone A

10.30 Georgia-Slovacchia

19.00 Italia-Montenegro

Girone B

15.30 Malta-Francia

20.30 Grecia-Croazia

Girone C

14.00 Germania-Spagna

17.00 Romania-Olanda

Girone D

9.00 Ungheria-Israele

12.00 Serbia-Slovenia