Tiro a volo, Stanco sul tetto d'Europa e arriva anche la qualificazione Olimpica La campana ha dominato la specialità del Trap mettendosi al collo una meritata medaglia d'oro.

Il pronostico è stato rispettato. Silvana Stanco è la nuova campionessa europea nella specialità del Trap. Quello della ragazza campana è stato un vero e proprio dominio dall’inizio alla fine. Determinata e pronta l’azzurra ha strappato anche la prima carta olimpica verso Parigi 2024, la terza consecutiva per la Stanco anche se nel 2016 fu costretta a cedere il posto a Jessica Rossi che a Larnaca, sull’isola di Cipro, ha completato la festa azzurra con la medaglia di bronzo.

La gara è stata bella e palpitante con una sola certezza: Silvana Stanco è sempre stata in testa. Ha concluso al comando le qualificazioni con il punteggio di 119/125, poi in semifinale ha piazzato uno strepitoso 24 su 25. In finale sfida a quattro con Stanco, Rossi, Galvez e Hall. La Campana ha sparato benissimo, mentre la prima a cedere è stata la Galvez, poi la Rossi e infine anche l’inglese ha mollato. “Ovviamente sono molto contenta di come è andata la gara –ha raccontato Silvana Stanco a fine gara-. Ho sparato bene nelle qualificazioni, ma quello che mi dà più piacere è aver sparato bene nella semifinale e nella finale. Mi sono piaciuta. Abbiamo lavorato tanto per prepararci a questo appuntamento, ma questo non sempre è garanzia di risultato. Stavolta è andato tutto bene, sia per me sia per le mie compagne di squadra. Oltre al Titolo di Campionessa Europea, torno a casa con una Carta Olimpica molto importante, la prima del quadriennio per la mia Federazione e la terza della mia carriera di tiratrice. Sono davvero molto felice e soddisfatta e voglio condividere questi sentimenti con la mia famiglia, con la Federazione e con la Guardia di Finanza, che insieme ai miei sponsor mi supportano in ogni passo”.

Felicissimo anche il direttore tecnico Albano Pera. “Una gara assolutamente fantastica delle mie donne, sono state bravissime. Hanno dominato tutta la gara. Tutte e tre in semifinale, due in finale, due medaglie e una carta olimpica. Cosa chiedere di più? Sono super soddisfattissimo perché hanno risposto alla grande. Sono state davvero fantastiche”. L’Europeo però non è finito la Stanco tornerà ancora in pedana per le gare a squadre.

RISULTATI

Trap Maschile: Jiri LIPTAK (CZE) 123/125; Rickard LEIN-ANDERSSON (FIN) 122/125; Andreas MAKRI (CYP) 121/125 (+); Natan HALES (GBR) 121/125 (+); Armelin Filipe RODRIGUES (POR) 120/125 (+); Matthew John COWARD-HOLLEY (GBR) 120/125 (+); Clement BOURGUE (FRA) 120/125 (+); 13° Lorenzo FERRARI (ITA) 118/125; 25° Daniele RESCA (ITA) 117/125; 31° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 116/125.

Trap Femminile: 1^ Silvana Maria STANCO (ITA) 119/125 – 24/25 – 32/35; 2^ Lucy Charlotte HALL (GBR) 117/125 (+3) – 19/25 – 31/35; 3^ Jessica ROSSI (ITA) 117/125 (+1) – 20/25 – 20/25; 4^ Fatima GALVEZ (ESP) 116/125 (+1) – 20/25 – 10/15; 5^ Mar MOLINE MAGRINA (ESP) 116/125 (+0) – 17/25; 6^ Maria Ines COLEHO DE BARROS (POR) 118/125 (+5) – 15/25; 7^ Giulia GRASSIA (ITA) 118/125 (+6) – 9/15; 8^ Carole CORMENIER (FRA) 117/125 (+2) – 9/15.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP JUNIOR

Men: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Ladies: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Marika Patera di Cento (FE).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Albero Zandomeneghi.

PROGRAMMA GARA

Domenica 28 Agosto Gara Mixed Team Trap

14:45 Medal Matches Mixed Team Trap

Lunedì 29 Agosto Gara Team Trap M e F

14:45 Medal Matches Team Trap F

15:55 Medal Matches Team Trap M

Martedì 30 Agosto Allenamenti Ufficiali Trap Junior

Mercoledì 31 Agosto Gara Trap Junior M e F (75 piattelli)

Giovedì 1 Settembre Gara Trap Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Trap Junior F

15:45 Semifinali e Finale Trap Junior M

Venerdì 2 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Gara Mixed Team Trap Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Trap Junior

Sabato 3 Settembre Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Gara Team Trap Junior M e F

14:30 Medal Matches Team Trap Junior F

15:40 Medal Matches Team Trap Junior M

Domenica 4 settembre Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:45 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Lunedì 5 Settembre Gara Mixed Team Skeet Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Martedì 6 Settembre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Mercoledì 7 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 8 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Venerdì 9 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

13:30 Semifinali e Finale Skeet F

15:30 Semifinali e Finale Skeet M

Sabato 10 Settembre Gara Mixed Team Skeet

15.45 Medal Matches Mixed Team Skeet

Domenica 11 Settembre Gara Team Skeet M e F

15:15 Medal Matches Team Skeet F

16:40 Medal Matches Team Skeet M

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Larnaca è +1 rispetto all’Italia).