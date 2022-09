Canottaggio, Mondiali: l'ammiraglia fuori dalla finale Delusione per la barca azzurra composta da tanti atleti campani.

L’ammiraglia non va in finale. Letale il terzo posto nei ripescaggi. L’otto azzurro dunque gareggerà solo nella finalina B. E’ questa la notizia del girono che arriva dal Mondiale di canottaggio a Racice in Repubblica Ceca.

Si qualificavano i primi due equipaggi e la barca azzurra, dove ci sono diversi campani come Alfonso Scalzone, Matteo Castaldo, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, non è riuscita a centrare uno dei primi due posto nonostante una buona partenza. In corsa fino ai 1500 poi Australia e Romania sono diventate irraggiungibili.

Recuperi, primi due in finale altre alla finale B:

Primo recupero: 1. Australia 5.25.12, 2. Romania 5.25.56, 3. Italia (Alfonso Scalzone-Fiamme Gialle/RYCC Savoia, Matteo Castaldo-Fiamme Oro, Emanuele Gaetani Liseo-SC Telimar, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Marco Di Costanzo-Fiamme Oro, Matteo Lodo-Fiamme Gialle, Giuseppe Vicino-Fiamme Oro, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle, Enrico D’Aniello-Fiamme Oro-timoniere) 5.38.18, 4. Ucraina 5.47.17, 5. Repubblica Ceca 5.49.21.

Secondo recupero: 1. Olanda 5.25.93, 2. Usa 5.27.71, 3. Germania 5.33.17, 4. Cina 5.44.04.