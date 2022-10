Basket, Serie A: vigilia di Napoli-Bologna e Venezia-Scafati Alle 20.30 il via del massimo campionato con Treviso - Reggio Emilia, anticipo del primo turno

Ecco la Virtus Segafredo Bologna con la Supercoppa vinta per l'ennesimo successo di coach Sergio Scariolo, già reduce dall'Eurobasket conquistato con la Spagna, e pronta a vivere i primi 40 minuti di Serie A con la Gevi Napoli: subito sfida dall'alto impatto per la squadra azzurra, che ospiterà il gruppo felsineo, che parteciperà alla EuroLeague dopo aver vinto la EuroCup nella scorsa stagione.

Impegno in trasferta, invece, per la Givova Scafati, che raggiungerà il Taliercio per la gara contro l'Umana Reyer Venezia e sarà match da ex per Julyan Stone, protagonista in maglia orogranata di un cammino splendido da tricolore sul petto: “Naturalmente la sua presenza sarà per tutti molto particolare, perché vederlo da avversario con un’altra maglia sarà un’emozione diversa. - ha spiegato il coach della Reyer, Walter De Raffaele - Ma conoscendo lui e noi sarà uno scambio di colpi durante la partita, prima e dopo. Sono convinto che il pubblico lo accoglierà come è giusto che sia, essendo uno dei giocatori che hanno contribuito a fare la storia di questo club, ed è quello che merita”. Scafati guarda con entusiasmo al debutto: “Il nostro tanto atteso ritorno in A inizia su uno dei campi più difficili. - ha rimarcato il responsabile dell'area tecnica, Enrico Longobardi - L'emozione deve essere incanalata bene per spingerci a fare una partita sopra le aspettative”.