Ciclismo, assegnati i titoli regionali su strada CSI Campania 2022 Nella categoria Women Master Uno ha vinto Annalisa albanese del team Eco Evolution Bike.

La ciclista Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike è salita sul gradino più alto del podio nella categoria Woman Master Uno al

campionato regionale strada CSI 2022. A premiare e consegnare la maglia e la medaglia alla neo campionessa regionale, il presidente

comitato regionale CSI Campania (Centro Sportivo Italiano) Enrico Pellino presso la sede regionale CSI a Cercola in provincia di Napoli.

L’atleta atripaldese si è messa in evidenza in questa stagione agonistica conquistando quattro podi nella categoria Woman Master 1.

“Sono una sportiva sotto tutti i punti di vista e sono soddisfatta di come ho disputato la mia prima stagione agonistica. Sicuramente ho tanto da migliorare e imparare ma, nonostante sono madre di due bambini (Amirah 10 anni ed Eloy 5 anni) e, ovviamente ho impegni famigliari, riesco ad organizzarmi per trovare il tempo per gli allenamenti. Fin da piccola ho provato altre discipline come volley, podismo e calcio ma quello che mi appassiona di piu’ è stato il ciclismo. Probabilmente sono stata influenzata da una semplice passione familiare per il ciclismo, praticato da anni da mio padre, insomma seguendo le orme mi sono appassionata anch’io per il ciclismo. Senza ombre di dubbi, quest’anno mi sto togliendo belle soddisfazioni curando anche l'aspetto tecnico con la squadra che mi sta tanto aiutando a migliorarmi”.

Infine, grande entusiasmo e tante soddisfazioni per il team Eco Evolution Bike e per Annalisa Albanese che merita di gioire con questa maglia.