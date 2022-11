Boxe: Mouhiidine e Testa in raduno ad Assisi I due campioni campani saranno in ritira al Centro Tecnico Nazionale di Assisi fino al 1° dicembre.

Il 2023 sarà un anno fondamentale per il pugilato dilettantistico italiano. Sono in programma i Mondiali Elite maschili e femminili e comincerà la corsa verso la qualificazione a Parigi 2024, obiettivo che per molti è un sogno da realizzare. Per arrivare pronti a questi grandi appuntamenti non c’è tempo da perdere. Ogni allenamento può essere fondamentale. Vanno curati tutti i dettagli. Da oggi al Centro Nazionale di Assisi, fino al prossimo 1° dicembre, i migliori pugili italiani saranno in raduno seguiti dallo staff tecnico composto dal direttore tecnico Emenuele Renzini e dai tecnici Riccardo D’Andrea, Gennaro Moffa e Eugenio Agnuzzi che raggiungerà il gruppo venerdì 25.

Presente il vicecampione del mondo e medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e agli Europei Aziz Abbes Mouhiidine. Il ragazzo di Mercato San Severino è la migliore carta della squadra maschile per provare a tornare ai Giochi Olimpici dopo la clamorosa assenza di Tokyo 2020.

Tra le donne occhi puntati sulla ragazza di Torre Annunziata, Irma Testa. Il bronzo di Tokyo 2020 e l’argento dei Mondiali devono essere uno stimolo per andare all’assalto, sia nel torneo iridato che in quello Olimpico, del bersaglio grosso. L’allieva del Maestro Zurlo ci crede e lavora proprio per questo obiettivo.