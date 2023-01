Tiro a Volo, Coppa del Mondo: Stanco in gara a Rabat La campana esordirà giovedì nei primi 50 piattelli della gara di Trap.

A Rabat è cominciata la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a Volo. Nelle prime giornate, quelle dedicate allo skeet, sono arrivati buoni risultati per gli azzurri. Il momento clou però saranno le gare di Trap con la squadra italiana che è appena arrivata in Marocco sotto la guida del Direttore Tecnico Marco Conti.

Per la gara di debutto il tecnico umbro ha scelto di convocare Luca Miotto (Carabinieri), Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) e Daniele Resca (Carabinieri) tra gli uomini; Jessica Rossi (Fiamme Oro), Giulia Grassia (Esercito) e la campana Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle). Per tutti il primo impegno sarà mercoledì 18 gennaio con gli allenamenti ufficiali, mentre la gara inizierà con i primi 50 piattelli di qualificazione giovedì 19 gennaio. In questa stagione la Stanco, finalista Olimpica a Tokyo 2020, va a caccia di conferme importanti dopo la notevole crescita delle ultime stagioni.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Giulia Grassia (Esercito) di Modena; Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI)

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Mercoledì 18 Gennaio Allenamenti Ufficiali Trap

Giovedì 19 gennaio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Venerdì 20 gennaio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Sabato 21 gennaio Gara Trap Maschile e Femminile (25 piattelli)

14:30 Semifinali e Finale Skeet Femminile

16.00 Semifinali e Finale Skeet Maschile

Domenica 22 Gennaio Gara Trap Mixed Team

16:00 Finale Mixed Team Skeet

Lunedì 23 Gennaio Gara a Squadre Trap Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Trap Maschile e Femminile