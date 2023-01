Italrugby, Sei Nazioni 2023: Crowley convoca i campani Fusco e Capuozzo Conferma in azzurro per entrambi, domenica 5 febbraio c'è l'esordio all'Olimpico contro la Francia.

Il Sei Nazioni 2023 sarà importantissimo per l’Italrugby. Nell’anno del Mondiale bisognerà dare continuità alla vittoria in Galles dello scorso anno e agli ottimi risultati nei test match di novembre.

Il presidente Federale Marzio Innocenti ha alzato l’asticella delle ambizioni sperando in due vittorie, ora però tocca agli uomini di Kieran Crowley scendere in campo. Il tecnico neozelandese riparte da tante certezze e qualche novità. La più bella è sicuramente il rientro dopo due anni e mezzo di Jake Polledri, mentre tra le certezze ci sono sicuramente i campani Ange Capuozzo e Alessandro Fusco. Per il franconapoletano dovrà essere il torneo della definitiva consacrazione, per il partenopeo sarà importante avere più minutaggio.

L’Italrugby esordirà domenica 5 febbraio, fischio d’inizio alle 16:00, per la sfida all’Olimpico contro la Francia. I transalpini, che saranno avversari degli azzurri anche nel girone del Mondiale, testeranno subito il livello e le ambizioni della squadra di Kiera Crowley.

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 40 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 25 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 17 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby, esordiente)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma 42 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 7 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 24 caps)

Marco FUSER (Massy, 41 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 36 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 21 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 40 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 19 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 6 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 5 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 15 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 66 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 18 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 6 caps)

Luca MORISI (London Irish, 39 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 7 caps)

Matteo MINOZZI (Benetton Rugby, 24 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 40 caps)